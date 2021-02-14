Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости" по итогам 2020 года.

Стоит отметить, что лидеры списка не меняются на протяжении нескольких лет, а их рейтинговый балл значительно выше, чем у тех, кто идёт за ними. Так, Москва набрала 82,16 балла, Петербург — 80,63, а Подмосковье — 76,07.

В десятку самых комфортных субъектов страны также попали Татарстан, Белгородская, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Эта десятка осталась неизменной в сравнении с рейтингом 2019 года.

Самое низкое качество жизни зафиксировано в Тыве, Калмыкии, Ингушетии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Бурятии и на Алтае. Эти регионы по числу баллов рейтинга не сумели набрать более 30.

Отметим и некоторые улучшения среди позиций регионов. Лучше стала жизнь на Сахалине (перемещение с 34-го на 26-е место рейтинга), а также в Иркутске (с 63-го на 55-е) и Дагестане (с 64-го на 56-е). Снизилось качество жизни в Красноярском крае и Удмуртии. Эти регионы потеряли в рейтинге восемь позиций.

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