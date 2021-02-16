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Слушания по делу Навального о клевете отложили на 20 февраля

Прокурор запросила для блогера наказание в виде штрафа.

16 февраля 2021, 08:56
<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ

В Москве Бабушкинский районный суд отложил на 20 февраля рассмотрение дела в отношении Алексея Навального по клевете на ветерана ВОВ. Оно возобновится в этот день в 14:00.

Ожидается, что на предстоящем заседании Алексей Навальный выступит с последним словом. Затем судья огласит приговор.

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Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ продажным холуём и позором страны. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку.

Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. Сегодня, 16 февраля, судья объявила следствие законченным, начались прения.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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