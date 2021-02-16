Прокуратура потребовала взыскать с Навального почти миллион рублей за клевету на ветерана ВОВ

В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Навального по клевете на ветерана Великой Отечественной войны прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него штраф в размере 950 тысяч рублей. Данные средства будут направлены в пользу государства, уточнила гособвинитель Екатерина Фролова.

Также, по мнению стороны обвинения, оскорбления, высказанные блогером в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, являются частью последовательной кампании по искажению исторической правды и ценностей.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку.

Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. Сегодня, 16 февраля, судья объявила следствие законченным, начались прения.

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