Прокурор попросила признать Навального виновным в клевете на ветерана

Прокурор Екатерина Фролова попросила признать Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Гособвинитель зачитала материалы дела и напомнила о сути обвинений в адрес подозреваемого.

По версии прокуратуры, Навальный рассчитывал на то, что ветеран не будет заступаться за свою честь. На суде же Артёменко попросил блогера извиниться, но тот не просто отказался просить прощения, но и не раскаялся в содеянном.

"Каждый из участников ролика, которых оскорбил Навальный, имел право обратиться в суд. Но не каждый из них записался в 15 лет в партизаны... Подсудимый забыл, что такое честь и достоинство. Вы, подсудимый, использовали суд как политическую трибуну, превращая процесс в шоу", — заявила Фролова.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. Сегодня, 16 февраля, судья объявила следствие законченным, начались прения.

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