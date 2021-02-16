Судья отклонила ходатайство прокурора о проверке из-за оскорблений в свой адрес со стороны Навального
Решение о новых материалах в отношении подозреваемого будет принято при вынесении вердикта по делу о клевете.
Алексей Навальный. Фото © Бабушкинский суд Москвы
Обвинение на суде в отношении Алексея Навального попросило выделить в отдельное производство материалы об оскорблении подозреваемым ветерана, его родственников, а также судьи и прокурора. На предыдущих заседаниях подозреваемый неоднократно отпускал едкие замечания в адрес оппонентов и судьи Веры Акимовой.
"Я был самым унылым подсудимым на свете. Всё, что было сказано, можно считать комплиментами суду", — сказал в ответ на ходатайство Навальный.
Акимова отлучилась в совещательную комнату для принятия решения, а по возвращении сообщила об отклонении ходатайства. Она пояснила, что прошение заявлено преждевременно и пока остаётся без удовлетворения. Судья решит вопрос о новых материалах в отношении Навального при вынесении решения по этому делу.
Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. Сегодня, 16 февраля, судья объявила следствие законченным, начались прения.
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