Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украинские железнодорожники сняли на видео свои "средневековые" условия труда

Машинистам приходится открытым огнём бороться с наледью на тепловозах.

16 февраля 2021, 07:28

Украинские железнодорожники жалуются на "средневековые" условия труда. Видео © Telegram / PavlovskyNEWS

Чтобы хоть немного убрать наледь с лобового стекла состава, украинским машинистам приходится жечь газеты в кабине тепловоза. В противном случае железнодорожники отправляются в путь практически вслепую. Видео данного процесса опубликовал в своём телеграм-канале украинский журналист Андрей Павловский. Условия труда сами сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сравнили со Средневековьем.

"Обогрев времён Средневековья: железнодорожники передали привет главе "Укрзализныци", поскольку им приходится разжигать в салоне тепловоза бумагу. Таким образом они растапливают лёд со стёкол, чтобы было видно сигналы", — подписал ролик журналист.

Кроме того, украинские железнодорожники отметили проблему устаревания техники. По их словам, подавляющее большинство поездов давно пора отправить на утилизацию, поскольку износ некоторых моделей составляет уже 90%, а срок их использования достигает от 30 до 50 лет.

Экономист предрёк Украине переход к пастушеству

Экономист предрёк Украине переход к пастушеству

Ранее Лайф сообщал, что на Украине перенесли старт массовой вакцинации от коронавируса из-за проблем с поставками препаратов.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине признали невозможность полного отказа от российской электроэнергии

сегодня в 05:38

Когда попутчики — клопы: украинцы пожаловались на насекомых в поезде и показали фото страшных укусов

9 февраля, 13:39

Похороны создателя Hustler Ларри Флинта решили превратить в вечеринку со стриптизом

сегодня в 08:19

Адвокат попросила полностью оправдать Навального по делу о клевете на ветерана

сегодня в 09:07

В Чувашии возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки

сегодня в 09:04

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Abyrvalgсегодня в 08:18

думаете на московской ж.д. лучше?

Layer 1