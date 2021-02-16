Украинские железнодорожники сняли на видео свои "средневековые" условия труда

Украинские железнодорожники жалуются на "средневековые" условия труда. Видео © Telegram / PavlovskyNEWS

Чтобы хоть немного убрать наледь с лобового стекла состава, украинским машинистам приходится жечь газеты в кабине тепловоза. В противном случае железнодорожники отправляются в путь практически вслепую. Видео данного процесса опубликовал в своём телеграм-канале украинский журналист Андрей Павловский. Условия труда сами сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сравнили со Средневековьем.

"Обогрев времён Средневековья: железнодорожники передали привет главе "Укрзализныци", поскольку им приходится разжигать в салоне тепловоза бумагу. Таким образом они растапливают лёд со стёкол, чтобы было видно сигналы", — подписал ролик журналист.

Кроме того, украинские железнодорожники отметили проблему устаревания техники. По их словам, подавляющее большинство поездов давно пора отправить на утилизацию, поскольку износ некоторых моделей составляет уже 90%, а срок их использования достигает от 30 до 50 лет.

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