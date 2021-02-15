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На Украине перенесли старт массовой вакцинации из-за проблем с поставками препаратов

В Киеве отметили, что выполнили "все формальности" для получения лекарства.

15 февраля 2021, 21:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине перенесли старт массовой вакцинации граждан из-за проблем с поставками препаратов от ковида. Об этом рассказал глава Минздрава Незалежной Максим Степанов.

Министр напомнил, что прививание украинцев вакциной от коронавируса должно было начаться 15 февраля.

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"Источники поставки вакцин, первый — это COVAX Pfizer, немного задерживаются. И вакцина компании AstraZeneca — согласно контракту, заключённому с Serum Institute, индийским, сейчас продолжаются технические моменты относительно логистики самой отправки вакцины. 16–17 февраля мы ожидаем вакцину уже на Украине", уточнил глава Минздрава.

По словам Степанова, Киев выполнил "все формальности" для получения вакцины, заключил контракт, заплатил за поставку лекарства и теперь ждёт отгрузки. Он добавил, что в стране уже всё подготовлено к началу вакцинации и она может начаться "спустя сутки после получения препаратов".

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Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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