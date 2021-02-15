На Украине перенесли старт массовой вакцинации из-за проблем с поставками препаратов

На Украине перенесли старт массовой вакцинации граждан из-за проблем с поставками препаратов от ковида. Об этом рассказал глава Минздрава Незалежной Максим Степанов.

Министр напомнил, что прививание украинцев вакциной от коронавируса должно было начаться 15 февраля.

"Источники поставки вакцин, первый — это COVAX Pfizer, немного задерживаются. И вакцина компании AstraZeneca — согласно контракту, заключённому с Serum Institute, индийским, сейчас продолжаются технические моменты относительно логистики самой отправки вакцины. 16–17 февраля мы ожидаем вакцину уже на Украине", — уточнил глава Минздрава.

По словам Степанова, Киев выполнил "все формальности" для получения вакцины, заключил контракт, заплатил за поставку лекарства и теперь ждёт отгрузки. Он добавил, что в стране уже всё подготовлено к началу вакцинации и она может начаться "спустя сутки после получения препаратов".

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

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