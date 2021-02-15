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В Канаде рассказали о научном и политическом триумфе России из-за "Спутника V"

По мнению одного из политологов, власти РФ могут быть более чем довольны тем, каким спросом в мире пользуется препарат.

15 февраля 2021, 20:59
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Вакцина от коронавируса "Спутник V", которая поначалу подверглась критике со стороны Запада, позволяет говорить о научной и политической победе России, так как постепенно сумела завоевать доверие в мире. Об этом говорится в публикации радиостанции Radio-Canada.

"Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла", — говорится в тексте.

Автор статьи Тамара Альтереско вспомнила, что долгое время вакцину активно критиковали и даже высмеивали. При этом спустя полгода её желают заполучить не только партнёры и союзники России, но и страны Европы. В этой связи политолог Джуди Твигг выразила мнение, что власти РФ более чем довольны из-за сложившейся ситуации.

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Главный инфекционист США заявил, что вакцина "Спутник V" поможет защитить человечество от коронавируса

Масштабный поворот сообщества в сторону вакцины произошёл после публикации данных о её эффективности в журнале Lancet. Кроме того, Альтереско обратила внимание и на заявление главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что вакцины "не имеют гражданства".

"Спутник" становится заманчивым, если не единственным вариантом в ожидании поставки доз, обещанных вакцинным фондом ВОЗ COVAX, который создавался для оказания помощи бедным странам", — отметила автор статьи.

Во Франции рассказали о "самой эффектной" геополитической победе России

Во Франции рассказали о "самой эффектной" геополитической победе России

Кроме того, специалист по разработке вакцин и бывший член канадской рабочей группы по вакцинам от CoViD-19 Гэри Кобингер отметил, что "Спутник V" может быть полезен и в Канаде, ведь именно в этом цель препарата.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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