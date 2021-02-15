У двух жителей Тюменской области заподозрили редкое опасное заболевание

В больницу города Тобольска Тюменской области доставили двух человек с подозрением на гаффскую болезнь. Как сообщает портал Ura.ru, оба пациента чувствуют себя удовлетворительно.

"В приёмное отделение областной больницы № 3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. В настоящее время им проводится комплексная диагностика. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований", — заявили в Департаменте здравоохранения региона.

Гаффская болезнь — малоизученное заболевание. Первыми симптомами у человека являются острые мышечные боли. При тяжёлом течении у больных могут отказать почки и печень. Источником заболевания является речная рыба, такая как окунь, щука, сазан и карась. На сегодняшний день специфического лечения гаффской болезни не существует. Летальность составляет до 5%.

Напомним, в октябре 2019 года в Тюменской области эту редкую болезнь нашли у десяти человек. Скорее всего, все они употребили в пищу рыбу с токсинами.

Авторы