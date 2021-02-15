Володин рассказал, когда откроются столовая и буфет в Госдуме
Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
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Столовая и буфет Госдумы возобновят работу со следующего месяца. Они были закрыты ещё минувшей весной в связи с введёнными из-за коронавируса ограничениями. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"С 1 марта начинают работать столовая и буфет", — уточнил он.
По словам спикера ГД, особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, применению антисептиков. При этом он добавил, что многие действующие ограничения пока остаются.
"Давайте посмотрим, что будет происходить с заболеваемостью. Любой шаг по повышению открытости требует анализа", — поведал Володин.
Ранее сообщалось, что Володин раскритиковал министра экономического развития РФ Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности перед народом за принимаемые решения.
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