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Опубликовано 15 февраля 2021, 22:06

Володин рассказал, когда откроются столовая и буфет в Госдуме

Фото © gubdaily.ru

Фото © gubdaily.ru

Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Столовая и буфет Госдумы возобновят работу со следующего месяца. Они были закрыты ещё минувшей весной в связи с введёнными из-за коронавируса ограничениями. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"С 1 марта начинают работать столовая и буфет", — уточнил он.

По словам спикера ГД, особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, применению антисептиков. При этом он добавил, что многие действующие ограничения пока остаются.

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"Давайте посмотрим, что будет происходить с заболеваемостью. Любой шаг по повышению открытости требует анализа", — поведал Володин.

Ранее сообщалось, что Володин раскритиковал министра экономического развития РФ Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности перед народом за принимаемые решения.

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