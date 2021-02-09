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Опубликовано 9 февраля 2021, 19:56

Володин раскритиковал Решетникова за "модные словечки"

Вячеслав Володин и Максим Решетников. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, Новодережкин Антон

Вячеслав Володин и Максим Решетников. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, Новодережкин Антон

А ещё напомнил министру об ответственности перед народом за принимаемые решения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития РФ Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности перед народом за принимаемые решения.

На пленарном заседании Решетникову задали вопрос про законопроект о банкротстве, на что министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время будет обсуждаться "на площадке" нижней палаты парламента.

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"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов, быть законам или нет. И это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, куда приходят и понятно, чем занимаются", — ответил ему Володин.

Спикер ГД порекомендовал Решетникову советоваться с экспертами перед своими выступлениями и согласовывать с ними всё, что можно говорить. Также Володин подчеркнул, что министру нужно серьёзнее относиться к российскому парламенту, тогда, по его словам, "появится и ответственность".

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"Это для нас ответственно. Об этом речь идёт — упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. А пока темпы роста нормальные благодаря тому, что сельское хозяйство работает и обрабатывающая промышленность. Им надо отдать должное. А мы топчемся", — заключил председатель Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин рассказал, когда состоится годовой отчёт правительства в Госдуме.

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Евгения Измайлова
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