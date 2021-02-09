Володин раскритиковал Решетникова за "модные словечки"
Вячеслав Володин и Максим Решетников. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, Новодережкин Антон
А ещё напомнил министру об ответственности перед народом за принимаемые решения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития РФ Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности перед народом за принимаемые решения.
На пленарном заседании Решетникову задали вопрос про законопроект о банкротстве, на что министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время будет обсуждаться "на площадке" нижней палаты парламента.
"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов, быть законам или нет. И это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, куда приходят и понятно, чем занимаются", — ответил ему Володин.
Спикер ГД порекомендовал Решетникову советоваться с экспертами перед своими выступлениями и согласовывать с ними всё, что можно говорить. Также Володин подчеркнул, что министру нужно серьёзнее относиться к российскому парламенту, тогда, по его словам, "появится и ответственность".
"Это для нас ответственно. Об этом речь идёт — упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. А пока темпы роста нормальные благодаря тому, что сельское хозяйство работает и обрабатывающая промышленность. Им надо отдать должное. А мы топчемся", — заключил председатель Госдумы.