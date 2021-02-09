Володин раскритиковал Решетникова за "модные словечки"

А ещё напомнил министру об ответственности перед народом за принимаемые решения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития РФ Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности перед народом за принимаемые решения.

На пленарном заседании Решетникову задали вопрос про законопроект о банкротстве, на что министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время будет обсуждаться "на площадке" нижней палаты парламента.

"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов, быть законам или нет. И это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, куда приходят и понятно, чем занимаются", — ответил ему Володин.

Спикер ГД порекомендовал Решетникову советоваться с экспертами перед своими выступлениями и согласовывать с ними всё, что можно говорить. Также Володин подчеркнул, что министру нужно серьёзнее относиться к российскому парламенту, тогда, по его словам, "появится и ответственность".