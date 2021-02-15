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Тревожные звоночки: психолог объяснил, что в поведении ребёнка должно вызвать беспокойство родителей

Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы предотвратить подростковую трагедию.

15 февраля 2021, 18:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В последнее время в России произошло несколько случаев гибели подростков. Доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук рассказал, на какие тревожные признаки в поведении ребёнка следует обратить внимание родителям и как можно предотвратить трагедию.

По словам специалиста, подростковый период весьма противоречив по психологическим и поведенческим проявлениям. Это и постоянно колеблющееся настроение, и пониженная эмоциональная активность, которые могут быть связаны с различными жизненными проблемами, например с любовью, дружбой или отношениями в школе.

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"Родителям необходимо наблюдать внимательно и посвящать больше времени именно общению с ребёнком, потому что главный запрос подростков — это запрос на общение с родителями. А родители, к сожалению, всё больше дистанцируются и полагаются на школу, на цифровые источники. Напротив, им стоит активнее взаимодействовать с представителями школ, с психологической службой, если она имеется, поскольку, наблюдая за детьми в течение школьного дня, педагоги знают или подозревают о каких-то событиях, имеющих психотравмирующее воздействие", пояснил Демьянчук.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на смену настроения подростка, а также перемены в его состоянии и активности, которые ранее не были для него характерны. К таким проявлениям специалист отнёс глубокую погружённость в себя, стремление к самоизоляции, ограничение в личных контактах, пренебрежение повседневными обязанностями и явную зацикленность ребёнка на своих эмоциональных переживаниях. Кроме прочего, от подростка могут исходить какие-либо высказывания об обесценивании жизни или об уходе из неё.

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"По возможности нужен анализ активности в социальных сетях на принадлежность к группам, которые постулируют обесценивание жизни. Должно быть наблюдение за мемами, цитатами, картинками, которые ребёнок размещает. По характеру этого контента можно многое сказать — что его беспокоит и насколько. В целом родителю всегда нужно находиться в диалоге с ребёнком, необходимо всё уточнять и выяснять, но делать это тонко и деликатно, потому что такие дети не всегда идут на контакт", отметил Демьянчук.

Касаемо случаев, когда дети решают покончить с собой вдвоём, психолог выразил мнение, что для некоторых ребят свойственно специфическое взаимодействие со своими сверстниками. Именно оно может приводить, в частности, к такого рода суициду. По словам Демьянчука, это может объясняться силой личности одного из детей, который изначально принимал решение и условно нуждался в поддержке товарища. В то же время это может быть и какая-то совместная проблема.

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"Очень часто то, что мы считаем у детей суицидальным поведением, направлено не столько на уход из жизни — ведь у психики человека много табу и страхов в этом плане, — сколько на демонстрацию с целью привлечения внимания к себе и решения других актуальных вопросов", заключил психолог.

Ранее психолог назвал три типа матерей, воспитание которых делает из детей будущих серийных убийц.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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