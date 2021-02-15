Психолог назвал три типа матерей, воспитание которых делает из детей будущих серийных убийц

На то, станет ли ребёнок преступником, когда вырастет, матери влияют гораздо сильнее, чем отцы, уверены психологи. Доктор Элизабет Ярдли, директор Центра прикладной криминологии Бирмингемского университета, выделила три типа матерей, чьи дети с большой вероятностью вырастут маньяками. О её выводах рассказывает Daily Star.

"Антимать"

Серийный убийца Фред Уэст и ферма, на которой он вырос. Фото © ExpressStar / Wikimedia Commons / Jonathan Billinger

"Антиматери" растут в семьях, где насилие считается нормой, и нередко сами становятся его жертвами. Затем они воспитывают травмированных детей, которые превращаются во взрослых с теми же психологическими проблемами.

Одной из таких матерей была Дейзи Уэст. Она настолько пренебрегла своей семейной ролью, что позволяла мужу практиковать инцест с дочерьми. В итоге её сын Фред стал насильником и серийным убийцей.

С 1967 по 1987 год он сначала в одиночку, а потом вместе со своей второй женой Роуз лишил жизни как минимум 12 молодых женщин и девочек, в том числе собственную дочь. В 1995 году Уэст покончил с собой в тюремной камере в возрасте 54 лет.

"Супермать"

Доктор Смерть и его план пожизненного заключения. Фото © Wikimedia Commons / Wakefield Prison

"Суперматерями" становятся женщины, которые растут в условиях этнической дискриминации, бедности или безотцовщины. Они устанавливают тотальный контроль над жизнью своих детей, чтобы уберечь их от подобной судьбы. В особо тяжёлых случаях матери даже составляют для них графики детства и юности, исключающие нежелательное развитие событий.

Такой была и Вера Шипман, чей сын Гарольд стал врачом, а потом серийным убийцей по кличке Доктор Смерть. Она делала всё, чтобы её ребёнок выглядел и вёл себя как другие мужчины. Гарольд ухаживал за мамой на смертном одре, в том числе делая ей инъекции морфина.

Именно от передозировки этого вещества в период с 1975 по 1998 год скончались более 200 его пациентов (доказанными считаются только 15 смертей). В 2004 году Шипман покончил с собой в тюрьме за день до своего 58-летия.

"Пассивная мать"

Серийные убийцы Деннис Нильсен и Роуз Уэст. Фото © Wikimedia Commons / Full Sutton Prison / Encyclopædius

"Пассивные матери" всячески избегают общественного порицания своих детей. Они всегда стараются следовать правилам и соответствовать ожиданиям. Поэтому, когда их дети начинают переходить границы, страх навешивания ярлыков заставляет их реагировать единственным известным им способом — отрицанием и бездействием.

Именно так вели себя матери Денниса Нильсена и Роуз Уэст. Нильсен с 1978 по 1983 год убил 15 человек в Лондоне. Он умер в тюрьме 12 мая 2018 года в возрасте 72 лет после 35 лет лишения свободы. Роуз Уэст была женой Фреда Уэста и могла спокойно наблюдать, как он насилует собственных дочерей. Её признали виновной в десяти убийствах и приговорили к пожизненному заключению.

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