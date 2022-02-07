"Сволочи" 16 лет спустя: Что стало с актёрами фильма о подростках-смертниках времён войны

Кот / Александр Головин

Актёр Александр Головин. Кадр из фильма "Сволочи" © "Кинопоиск". Фото © Instagram / s.a.n.e.k13

Главную роль в "Сволочах" исполнил тогда ещё мало кому известный 17-летний Александр Головин. После выхода фильма популярность молодого человека резко выросла. В этом же году стартовал сериал "Кадетство", в котором он также сыграл одного из основных персонажей. Затем были "Ёлки", "Папины дочки", "Танцы со звёздами" и работа в театре. В 2018 году у него родилась внебрачная дочь Оливия от стилиста Светланы Белогуровой, но девочку Головин признавать не спешил. Белогуровой пришлось обращаться в суд, чтобы потребовать с бывшего алименты, которые актёр теперь исправно платит, хоть с дочерью и не общается. А в 2021 году актёра обвинила в домогательствах его коллега по цеху Дарья Митичашвили. Она даже подала на Александра заявление в полицию, но дело никуда не продвинулось, а представители Головина уличили неизвестную артистку в попытке попиариться.

Тяпа / Сергей Рыченков

Сергей Рыченков. Кадр из фильма "Сволочи" © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / Первый канал

Сергей Рыченков рос в интернате после того, как его отец сел в тюрьму, а мать бросила мальчика вместе с двумя братьями. Именно оттуда он и попал на съёмки "Сволочей". Перед кастингом Сергей подрался с товарищем и пришёл на пробы с синяком. Режиссёр обратил на него внимание, и так Рыченкову досталась роль Тяпы. Впрочем, карьера у него не сложилась. Позже он сыграл эпизодические роли в сериалах "Кадетство" и "Земский доктор", но потом, чтобы свести концы с концами, ему даже пришлось работать кладовщиком. Об этом он рассказывал в различных ток-шоу, куда его теперь тоже приглашают нечасто. С отцом в итоге Сергей наладил связь, а вот мать на горизонте так и не появилась, правда, её судьба парня уже мало волнует.

Принц / Олег Буганов

Олег Буганов. Скриншот видео © YouTube / Starpro. Фото © VK / Олег Буганов

Буганов тоже остался актёром одной роли. Мало кто помнит его дальнейшие работы в сериалах "Погоня за тенью", "Москва. Три вокзала" и "Метод Лавровой". С 2011 года о его карьере ничего не слышно, а в 2019-м Буганов снова появился в заголовках СМИ, но не по хорошему поводу — он устроил пьяный дебош. Бывший артист вместе с друзьями начал вечеринку на территории одного из ЖК: парни шумели, выпивали и мешали местным жителям. Буганов даже затеял конфликт с прибывшими полицейскими, что возмутило пользователей Сети ещё сильнее.

Студер / Кирилл Емельянов

Актёр Кирилл Емельянов. Скриншот видео © YouTube / Starpro. Фото © Facebook / emekirilll

"Сволочи" стали первой большой работой для Кирилла Емельянова, но прославился он благодаря "Кадетству", в котором снимался вместе с Александром Головиным. В общей сложности в его фильмографии около 30 ролей — в основном в сериалах ("Кремлёвские курсанты", "Восьмидесятые", "Пятницкий"). Емельянов женился на актрисе Екатерине Директоренко, которая старше него на семь лет. В браке у пары родилось двое детей. Но союз долго не продлился: супруга не стала терпеть тягу Емельянова к алкоголю, развелась и потребовала алименты через суд. Спиртное же стало проблемой не только для личной жизни актёра — в 2020 году он переусердствовал с алкоголем, а после избил фельдшера прибывшей скорой и затеял конфликт с сотрудником полиции. За это ему пришлось выплатить штраф в 20 тыс. рублей.

Череп / Дмитрий Горевой

Дмитрий Горевой. Скриншот видео © YouTube / GoldXX. Фото © "Кинопоиск"

"Сволочи" стали для Горевого путёвкой в жизнь. После них он снялся, кажется, во всех самых популярных сериалах 2000–2010-х годов, таких как "Кадетство", "Кто в доме хозяин?", "Папины дочки", "Ранетки", "Воронины". Последняя его работа — сериал 2020 года "Заражение". Всего за карьеру Горевой исполнил 49 ролей. Кроме того, в восьми картинах он принял участие в качестве оператора, а также снимал клипы для Гарика Сукачёва, Сергея Галанина и других музыкантов.

Лаврик / Василий Лыкшин

Василий Лыкшин. Скриншот видео © YouTube / GG TV. Фото © "Кинопоиск"

Когда Лыкшину было семь лет, его мать и отца лишили родительских прав. Он попал в детдом, а потом в спецучилище за хулиганство и кражи. Оттуда его вызволила режиссёр Светлана Стасенко, которая пригласила 15-летнего Лыкшина сниматься в кино ("Ангел на обочине"), а после оформила над ним опеку. "Сволочи" стали настоящим звёздным часом для бывшего трудного подростка. Позже он снялся в сериалах "Громовы" и "Ранетки". Но едва начавшаяся карьера актёра оборвалась вместе с его жизнью: в 22 года он скончался от сердечной недостаточности. Без отца остались дочь Кира и приёмный сын Никита.

Маэстро / Велимир Русаков

Велимир Русаков. Скриншот видео © YouTube / GG TV. Фото © Instagram / williamroxta

"Сволочи" стали для Русакова десятой по счёту актёрской работой (и это не считая выпусков "Ералаша"), потому как сын режиссёра Сергея Русакова пошёл по стопам отца и рано начал карьеру в кино. После персонажа Маэстро он исполнил роли в фильмах "Исчезнувшая империя", "Дом Солнца", "На дне", а также в сериалах "Универ", "Зайцев +1", "Физрук". Актёр продолжает активно сниматься, а ещё он поёт в поп-панк-группе "Тёплые дни". В 2021 году Русаков вместе с Владимиром Болговым получил грант на свой фэнтези-веб-сериал "Ребут", работу над которым планирует начать в ближайшее время.

Матаня / Илья Сысоев

Илья Сысоев. Кадры из фильма "Сволочи" и сериала "Геймеры" © "Кинопоиск"

Актёрская карьера Ильи Сысоева оказалась короткой. После "Сволочей" он снялся всего в одном фильме ("Внук космонавта") и трёх сериалах ("Главный калибр", "Геймеры", "Майя"). Последняя его работа датирована 2014 годом. Сейчас Сысоев всё чаще появляется в закулисье индустрии, снимаясь в качестве каскадёра и ставя трюки для фильмов и сериалов. В 2020 году о нём вновь заговорили из-за выходки его друга — тот угнал у актёра "лексус" и случайно разбил его.

Подполковник Вишневецкий / Андрей Панин

Андрей Панин. Кадр из фильма "Сволочи", фото © "Кинопоиск"

Панин умер через семь лет после выхода фильма "Сволочи". За это время он почти не изменился внешне, но успел сняться в таких фильмах, как "Бой с тенью – 2", "Морфий", "Generation П", "Высоцкий. Спасибо, что живой", а также исполнил множество не менее запоминающихся ролей в сериалах. Правда, умер актёр при таинственных обстоятельствах: упал с высоты собственного роста и ударился головой. Многие фанаты и близкие подозревали, что это не несчастный случай, а убийство, но крепких доказательств этому не нашлось.

Дядя Паша / Андрей Краско

Андрей Краско. Кадр из фильма "Сволочи", фото © "Кинопоиск"