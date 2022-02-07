Понаровская в своей книге назвала "позором" Ларису Долину

Певица Ирина Понаровская в своей книге мемуаров "Честно говоря", которую она выпустила в конце ноября 2021 года, нелестно высказалась о своих коллегах по сцене — Алле Пугачёвой, Игоре Крутом и других. Об этом пишет Delfi. Например, Ларису Долину она назвала "позором".

"С образованием три с половиной курса Гнесинского заочного, причём не высшего учебного заведения, а училища! — сейчас профессор, завкафедрой вокала в Институте культуры. Не позор разве?" — написала Понаровская.

А Аллу Пугачёву она назвала "деревней, живущей в замке расчётливой мадам". Что касается Игоря Крутого, то певица высказала мнение, что он брал в свой центр лишь тех людей, которые "давали ему возможность заработать, и не более того".

"Я не знаю ни одного артиста, которого бы он раскрутил, кроме Хворостовского, но тот раскрутил Крутого сам ещё больше", — добавила Понаровская.

Она также подчеркнула, что в современном шоу-бизнесе происходит "бешенство достатка и показухи". Знаменитости стремятся зваться королями, но им неинтересно ничего, кроме самих себя. При возможности они могли бы целовать себя во все места, подметила артистка.