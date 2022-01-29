"Королева!": Лариса Долина предстала лысой и привела фанатов в восторг
Пост исполнительницы собрал уже тысячи лайков. Многие фанаты просто потрясены внешним видом певицы. Подписчики заметили, что фотосессия артистки получилась красивой и эстетичной.
Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
Известная российская певица Лариса Долина опубликовала фото, на которых она позирует лысой. При этом на голову артистка надела золотистую корону с камнями. Снимками с новой фотосессии исполнительница поделилась с поклонниками на своей странице в "Инстаграме".
Отметим, что Долина появилась в объективе фотографа Игоря Панкова. Её стилистом стал дизайнер Гога Никабадзе. Он предложил ей сфотографироваться в изделиях под золото (в том числе в короне с камнями и цепочке с большим крестом) и длинном платье в пол тёмно-серого оттенка. Макияж был в стиле смоки с тёмной помадой.
"Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно всё-таки, как меня видят художники", — написала певица в своём посте.
Новый образ артистки восхитил поклонников, о чём они принялись писать в комментариях. Пост Долиной собрал уже тысячи лайков. Многие фанаты просто потрясены внешним видом певицы.
"Нереальная!" — написала в комментариях певица Наталья Подольская.
"Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика сто процентов! Снежная королева!" — подчеркнула другая поклонница Долиной.
"Платье шикарное. И вы, Лариса, красавица", — добавила ещё одна фанатка певицы.
"Просто героиня фантастического фильма! Принцесса Малефисента!" — отмечают подписчики.
Ранее сообщалось, что Долина раскрыла ещё один секрет своего поразительного похудения.
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