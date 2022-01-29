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"Королева!": Лариса Долина предстала лысой и привела фанатов в восторг

Пост исполнительницы собрал уже тысячи лайков. Многие фанаты просто потрясены внешним видом певицы. Подписчики заметили, что фотосессия артистки получилась красивой и эстетичной.

29 января, 18:53

Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Известная российская певица Лариса Долина опубликовала фото, на которых она позирует лысой. При этом на голову артистка надела золотистую корону с камнями. Снимками с новой фотосессии исполнительница поделилась с поклонниками на своей странице в "Инстаграме".

  • Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
    Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
  • Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
    Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
  • Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
    Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
  • Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
    Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
  • Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official
    Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa.dolina.official

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Отметим, что Долина появилась в объективе фотографа Игоря Панкова. Её стилистом стал дизайнер Гога Никабадзе. Он предложил ей сфотографироваться в изделиях под золото (в том числе в короне с камнями и цепочке с большим крестом) и длинном платье в пол тёмно-серого оттенка. Макияж был в стиле смоки с тёмной помадой.

"Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно всё-таки, как меня видят художники", — написала певица в своём посте.

Новый образ артистки восхитил поклонников, о чём они принялись писать в комментариях. Пост Долиной собрал уже тысячи лайков. Многие фанаты просто потрясены внешним видом певицы.

"Нереальная!" — написала в комментариях певица Наталья Подольская.

"Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика сто процентов! Снежная королева!" — подчеркнула другая поклонница Долиной.

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"Платье шикарное. И вы, Лариса, красавица", — добавила ещё одна фанатка певицы.

"Просто героиня фантастического фильма! Принцесса Малефисента!" — отмечают подписчики.

Ранее сообщалось, что Долина раскрыла ещё один секрет своего поразительного похудения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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