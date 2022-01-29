Около 200 боевиков сбежали из отбитой у ИГИЛ тюрьмы в Сирии

Около 200 боевиков террористической группировки ИГИЛ* оказались на свободе после нападения на сирийскую тюрьму в городе Эль-Хасака, пишет New York Times со ссылкой на американского чиновника. По мнению издания, среди них могут оказаться некоторые главари группировки и боевики, специализирующиеся на сборке бомб.