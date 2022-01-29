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Около 200 боевиков сбежали из отбитой у ИГИЛ тюрьмы в Сирии

Террористы могли захватить учреждение ради освобождения нескольких главарей группировки. На протяжении почти недели продолжались бои за тюрьму.

29 января, 18:44

Фото © ТАСС / АР / Ghaith Alsayed

Около 200 боевиков террористической группировки ИГИЛ* оказались на свободе после нападения на сирийскую тюрьму в городе Эль-Хасака, пишет New York Times со ссылкой на американского чиновника. По мнению издания, среди них могут оказаться некоторые главари группировки и боевики, специализирующиеся на сборке бомб.

Отмечается, что в "Сирийских демократических силах" не смогли назвать точное число сбежавших и ещё продолжают оценивать ущерб от штурма тюрьмы террористами. Отбить учреждение у боевиков удалось только 26 января. Известно о ликвидации 175 террористов в ходе операции. Со стороны военнослужащих погибло 27 человек.

Как сообщал Лайф, участники ИГИЛ атаковали тюрьму Ас-Сынаа, которая находится на территории, контролируемой курдскими формированиями "Сирийских демократических сил", 20 января.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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