"Последняя стадия маразма": МИД разнёс швейцарский канал SRF за страшилки про "войска РФ у границ Украины"
В министерстве отметили, что кадры больше напоминают случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу "Россия, зима, военная техника".
Здание Министерства иностранных дел РФ. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Министерство иностранных дел России раскритиковало швейцарский телеканал SRF за фейковый видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной". В ведомстве отметили, что в действительности речь шла о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость – 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа.
"Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве посоветовали швейцарским журналистам обращаться в Минобороны России, где всех желающих ознакомят с фактурой и расскажут, что такое "проверка оборонного потенциала". В ведомстве обратили внимание, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений "достиг точки кипения (или, лучше сказать, последней стадии маразма)". По оценке МИД, на Западе выдают материалы один другого абсурднее.
Но сюжет SRF "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной" превзошёл все другие. В материале в качестве визуального сопровождения журналисты "приводят мешанину из кадров, в том числе нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО". При этом кадры больше напоминают "случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу "Россия, зима, военная техника", отметили в МИД.
Напомним, что в феврале пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Для участия в манёврах Россия начала перебрасывать в Белоруссию Су-35С. Экипажам истребителей придётся преодолеть рекордную дистанцию — из восточной части РФ. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны.
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