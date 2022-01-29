"Последняя стадия маразма": МИД разнёс швейцарский канал SRF за страшилки про "войска РФ у границ Украины"

Министерство иностранных дел России раскритиковало швейцарский телеканал SRF за фейковый видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной". В ведомстве отметили, что в действительности речь шла о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость – 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа.

"Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве посоветовали швейцарским журналистам обращаться в Минобороны России, где всех желающих ознакомят с фактурой и расскажут, что такое "проверка оборонного потенциала". В ведомстве обратили внимание, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений "достиг точки кипения (или, лучше сказать, последней стадии маразма)". По оценке МИД, на Западе выдают материалы один другого абсурднее.

Но сюжет SRF "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной" превзошёл все другие. В материале в качестве визуального сопровождения журналисты "приводят мешанину из кадров, в том числе нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО". При этом кадры больше напоминают "случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу "Россия, зима, военная техника", отметили в МИД.