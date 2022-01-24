Лукашенко обвинил власти США в подталкивании Белоруссии к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на действия американцев, которые подталкивают республику к нежеланной войне. Об этом он заявил в понедельник на совещании с руководством белорусских пограничников.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Политик рассказал, что до него довели "угрожающую позицию Госдепа США", чьи представители приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и предъявили санкционные ультиматумы в случае, если Минск продолжит военное сотрудничество с Кремлём. По словам Лукашенко, это недопустимый и "менторский тон", которого власти республики не потерпят.

"Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти — ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придётся защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", — заверил белорусский президент.