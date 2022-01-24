Лукашенко обвинил власти США в подталкивании Белоруссии к войне
Президент республики предупредил, что не потерпит "менторского тона" со стороны Запада и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Биятов Евгений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на действия американцев, которые подталкивают республику к нежеланной войне. Об этом он заявил в понедельник на совещании с руководством белорусских пограничников.
"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Политик рассказал, что до него довели "угрожающую позицию Госдепа США", чьи представители приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и предъявили санкционные ультиматумы в случае, если Минск продолжит военное сотрудничество с Кремлём. По словам Лукашенко, это недопустимый и "менторский тон", которого власти республики не потерпят.
"Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти — ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придётся защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", — заверил белорусский президент.
Напомним, что в феврале пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Для участия в манёврах Россия начала перебрасывать в Белоруссию Су-35С. Экипажам истребителей придётся преодолеть рекордную дистанцию — из восточной части РФ. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны.
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