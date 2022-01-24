НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины
Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что альянс "продолжит принимать все необходимые меры для защиты".
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НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развёртывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг неё", — говорится в заявлении альянса.
Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. США "изучают возможность расширения военного присутствия" на восточном фланге альянса.
Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что НАТО "продолжит принимать все необходимые меры для защиты, в том числе путём усиления восточного фланга".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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