НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины

НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развёртывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг неё", — говорится в заявлении альянса.

Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. США "изучают возможность расширения военного присутствия" на восточном фланге альянса.