Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой
Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.
Джо Байден © ТАСС \ Zuma
Президент США Джо Байден уверен, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой. Штаты задействуют невиданные санкции, заверил глава Белого дома.
"Если они совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", — сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме.
По мнению американского президента, Россия и НАТО в результате переговоров могут "прийти к чему-то" по вопросу о неразмещении стратегического оружия на Украине. Он отметил, что вероятность вступления этой страны в НАТО сейчас невысока, поскольку Киев не выполнил всех положенных требований. Глава Белого дома выразил уверенность, что Россия не желает полномасштабной войны с Западом. НАТО же, по его мнению, едино в ситуации вокруг Украины.
Среди мер, на которые США могут пойти для давления на Москву, Байден упомянул запрет на операции с американским долларом. Он считает, что сейчас власти России стоят перед выбором — деэскалация или конфронтация с последствиями.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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