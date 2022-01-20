Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

Президент США Джо Байден уверен, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой. Штаты задействуют невиданные санкции, заверил глава Белого дома.

"Если они совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", — сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме.

По мнению американского президента, Россия и НАТО в результате переговоров могут "прийти к чему-то" по вопросу о неразмещении стратегического оружия на Украине. Он отметил, что вероятность вступления этой страны в НАТО сейчас невысока, поскольку Киев не выполнил всех положенных требований. Глава Белого дома выразил уверенность, что Россия не желает полномасштабной войны с Западом. НАТО же, по его мнению, едино в ситуации вокруг Украины.