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Журналисты в знак протеста Макрону покинули его пресс-конференцию

Их возмутило то, что представителям прессы не дали возможность задать вопросы французскому лидеру.

19 января, 21:16
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/62661/photos/63104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru

Журналисты покинули пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге в знак протеста. Он выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода, а после должен был сделать заявление перед прессой.

"Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала", сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", — написал на своей странице в "Твиттере" корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.

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А ранее Лайф писал, что Макрон признал зависимость Европы от России. С таким заявлением лидер Франции выступил на сессии Европарламента в Страсбурге, озвучивая программу парижского председательства в ЕС.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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