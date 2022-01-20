Журналисты в знак протеста Макрону покинули его пресс-конференцию

Журналисты покинули пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге в знак протеста. Он выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода, а после должен был сделать заявление перед прессой.

"Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала", — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", — написал на своей странице в "Твиттере" корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.