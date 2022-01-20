Журналисты в знак протеста Макрону покинули его пресс-конференцию
Их возмутило то, что представителям прессы не дали возможность задать вопросы французскому лидеру.
Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru
Журналисты покинули пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Страсбурге в знак протеста. Он выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода, а после должен был сделать заявление перед прессой.
"Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала", — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.
"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", — написал на своей странице в "Твиттере" корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.
А ранее Лайф писал, что Макрон признал зависимость Европы от России. С таким заявлением лидер Франции выступил на сессии Европарламента в Страсбурге, озвучивая программу парижского председательства в ЕС.
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