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Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности

По словам первой леди Франции, ей с адвокатом потребовалось более пяти дней на удаление недостоверной информации.

14 января, 10:41
<p>Эмманюэль и Брижит Макрон © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL</p>

Эмманюэль и Брижит Макрон © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Злоумышленники, заявившие ложные данные о трансгендерности Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона, изменили данные в генеалогическом древе женщины. Об этом заявила сама Брижит в эфире радиостанции RTL France.

"Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили моё генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом", — сказала первая леди Франции, заметив, что считает недопустимым вмешательство в генеалогию её родителей.

Брижит Макрон напомнила, что уже четыре года ведёт борьбу с травлей, и добавила, что, если бы ничего не сделала, её голос так и не был бы услышан. По словам супруги президента, ей потребовалось 5,5 дня с адвокатом, чтобы удалить недостоверную информацию.

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Ранее Лайф рассказывал, что Брижит Макрон намерена подать жалобу на авторов слухов о том, что она трансгендер. Распространители фейка утверждают, что она якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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