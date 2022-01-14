Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности

Злоумышленники, заявившие ложные данные о трансгендерности Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона, изменили данные в генеалогическом древе женщины. Об этом заявила сама Брижит в эфире радиостанции RTL France.

"Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили моё генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом", — сказала первая леди Франции, заметив, что считает недопустимым вмешательство в генеалогию её родителей.

Брижит Макрон напомнила, что уже четыре года ведёт борьбу с травлей, и добавила, что, если бы ничего не сделала, её голос так и не был бы услышан. По словам супруги президента, ей потребовалось 5,5 дня с адвокатом, чтобы удалить недостоверную информацию.