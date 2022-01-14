Депутат Рады Бойко: Киев должен стремиться к миру в Донбассе, а не вступлению в НАТО

Украина нуждается в адекватной власти, которая поставит целью достижение мира в Донбассе, а не вступление в НАТО. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

"Больше всего адекватная власть нужна нам здесь, в нашей стране. Власть, которая поставит целью достижение мира, а не вступление в НАТО, у которой будет политическая воля пересмотреть этот неадекватный курс, поставить перед страной реальные, продиктованные украинским народом цели, и которая будет работать над их достижением", — отметил парламентарий.

Бойко подчеркнул, что, когда украинская власть перестаёт считаться с реальностью и ставит неадекватные цели, тогда "об Украине и начинают говорить без Украины". По словам депутата, стране нет пути в НАТО, что показывает реальность, однако уже второй президент "с упорством одержимого бьётся лбом о так называемую открытую дверь альянса".

Парламентарий также отметил, что переговоры, которые в последние дни идут между Россией с одной стороны и США, НАТО и европейскими структурами с другой, — безусловно, положительный фактор. Он подчеркнул, что для Украины, которая "превратилась в эпицентр противостояния", намерение мировых игроков решить вопросы дипломатическим путём особенно важно.