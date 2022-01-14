Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Пекине 4 февраля
В этот же день в столице КНР состоится открытие зимних Олимпийских игр, которое президент РФ также планирует посетить в ходе своего визита в Поднебесную.
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время cаммита БРИКС в Бразилии © ТАСС/ZUMA
Президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля для проведения переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
"Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля — в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", — заявил дипломат.
Министр иностранных дел отметил, что к встрече лидеров России и Китая готовятся решения, которые будут способствовать наращиванию экономического взаимодействия.
"Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведём свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня", — добавил Лавров.
Ранее Путин рассказал, как дружба с Си Цзиньпином помогает выстраивать сотрудничество России и Китая. Президент отметил, что страны взаимодействуют в энергетике, в том числе атомной, а также в сфере высоких технологий, в космосе и военном деле.
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