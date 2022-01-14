Учёные выяснили, что жизнь без женщин смертельно опасна для мужчин

Учёные из Университета Копенгагена выяснили, что разрыв отношений и одиночество сказываются на мужчинах гораздо сильнее, чем на женщинах. Соответствующая статья опубликована в Journal of Epidemiology & Community Health.

Психологи проанализировали данные людей в возрасте от 48 до 62 лет из Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста, поделив их на три группы по прожитому в одиночестве времени после расставания — до одного года, два-шесть лет и семь и более. Также специалисты изучали их состояние здоровья.

В ходе исследования выяснилось, что самый высокий показатель маркеров воспаления в организме оказался у представителей сильного пола, переживших наибольшее количество расставаний или проживших в одиночестве более семи лет. Их прирост составил 17% и 12% соответственно.

В наиболее опасной группе риска оказались мужчины с высшим образованием, которые провели в одиночестве от двух до шести лет и более семи лет. Эти данные актуальны только для сильной половины человечества, для женщин подобных взаимосвязей специалисты не нашли.

Со слов учёных, причиной этого является свойственная мужчинам экстернализация своего поведения после разрыва — возложение ответственности за происходящее на внешний мир. В результате сильный пол может пристраститься к алкоголю, что несёт в себе риски для здоровья. При этом женщины, как правило, обвиняют себя, что приводит к депрессивным симптомам. А депрессия и алкоголизм имеют разное влияние на уровень воспаления в организме.