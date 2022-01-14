Умерла вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская

На 79-м году жизни скончалась народная артистка РФ, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. О печальном известии сообщила пресс-служба МХАТ имени Чехова, где актриса долгое время служила.

"Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. <...> О времени и месте прощания будет сообщено позднее", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Вознесенская не смогла прожить без своего любимого супруга и года. Андрей Мягков ушёл из жизни 18 февраля 2021 года у себя дома от острой сердечной недостаточности. Звезде фильмов "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман" было 82 года.

Анастасия Вознесенская известна зрителям по ролям в классике советского кино. Так, она снималась в таких кинокартинах, как "Гараж", "Вокзал на двоих", "Майор Вихрь" и многих других. Помимо этого, артистка служила в МХАТ имени Чехова, а также в "Современнике". В 1963 году она вышла замуж за Андрея Мягкова. Пара прожила в браке 55 лет, детей у них не было.