На 83-м году жизни скончалась приёмная внучка Ахматовой Анна Каминская

В возрасте 82 лет умерла Анна Каминская — внучка известного российского искусствоведа Николая Пунина, он был третьим супругом поэтессы Анны Ахматовой. Об этом со ссылкой на музей писательницы в петербургском Фонтанном доме сообщил портал MR7.

В последнее время женщина много болела, уточнили в музее. Дата и место похорон пока не известны.