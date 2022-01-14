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На 83-м году жизни скончалась приёмная внучка Ахматовой Анна Каминская

Известно, что в последнее время женщина много болела. Данных о дате и месте похорон пока нет.

14 января, 09:54
<p>Анна Каминская © VK / <a href="https://vk.com/wall-47395_11097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна АХМАТОВА </a></p>

Анна Каминская © VK / Анна АХМАТОВА

В возрасте 82 лет умерла Анна Каминская — внучка известного российского искусствоведа Николая Пунина, он был третьим супругом поэтессы Анны Ахматовой. Об этом со ссылкой на музей писательницы в петербургском Фонтанном доме сообщил портал MR7.

В последнее время женщина много болела, уточнили в музее. Дата и место похорон пока не известны.

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Ранее Лайф писал, что в возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов. Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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