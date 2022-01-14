На 83-м году жизни скончалась приёмная внучка Ахматовой Анна Каминская
Известно, что в последнее время женщина много болела. Данных о дате и месте похорон пока нет.
Анна Каминская © VK / Анна АХМАТОВА
В возрасте 82 лет умерла Анна Каминская — внучка известного российского искусствоведа Николая Пунина, он был третьим супругом поэтессы Анны Ахматовой. Об этом со ссылкой на музей писательницы в петербургском Фонтанном доме сообщил портал MR7.
В последнее время женщина много болела, уточнили в музее. Дата и место похорон пока не известны.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов. Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.
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