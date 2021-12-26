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Сборник стихов Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на аукцион за 2 млн

Отмечается, что в книге имеются рукописные пометки, предположительно, самого автора.

26 декабря, 14:45
<p>Фото ©<a href="https://www.litfund.ru/auction/371/160/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> litfund.ru</a></p>

Фото © litfund.ru

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги сборник стихов поэтессы Анны Ахматовой с автографом другой известной поэтессы Марины Цветаевой. Минимальную стоимость лота оценили в 2 миллиона рублей.

"Ахматова, А. Вечер. Стихи / пред. М. Кузмина. СПб.: Цех поэтов, 1912. <…> На титульном листе владельческая надпись: "Марина Цветаева. Москва, 1916 г.", — говорится в описании.

Отмечается, что корешок книги проклеен бумагой, а блок частично распадается. Помимо подписи Цветаевой лот имеет ещё одну особенность: на одной из страниц, в стихотворении "Муж хлестал меня...", имеется рукописная правка карандашом, которая перечёркивает слово "белоокую", заменяя его на "белокурую". В аукционном доме предполагают, что правку внесла сама Ахматова, поскольку аналогичная деталь была в другой книге с автографом самой поэтессы. В "Литфонде" добавили, что выставленный на торги экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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