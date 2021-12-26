Сборник стихов Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на аукцион за 2 млн

Отмечается, что корешок книги проклеен бумагой, а блок частично распадается. Помимо подписи Цветаевой лот имеет ещё одну особенность: на одной из страниц, в стихотворении "Муж хлестал меня...", имеется рукописная правка карандашом, которая перечёркивает слово "белоокую", заменяя его на "белокурую". В аукционном доме предполагают, что правку внесла сама Ахматова, поскольку аналогичная деталь была в другой книге с автографом самой поэтессы. В "Литфонде" добавили, что выставленный на торги экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня.