Сборник стихов Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на аукцион за 2 млн
Отмечается, что в книге имеются рукописные пометки, предположительно, самого автора.
Фото © litfund.ru
Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги сборник стихов поэтессы Анны Ахматовой с автографом другой известной поэтессы Марины Цветаевой. Минимальную стоимость лота оценили в 2 миллиона рублей.
"Ахматова, А. Вечер. Стихи / пред. М. Кузмина. СПб.: Цех поэтов, 1912. <…> На титульном листе владельческая надпись: "Марина Цветаева. Москва, 1916 г.", — говорится в описании.
Отмечается, что корешок книги проклеен бумагой, а блок частично распадается. Помимо подписи Цветаевой лот имеет ещё одну особенность: на одной из страниц, в стихотворении "Муж хлестал меня...", имеется рукописная правка карандашом, которая перечёркивает слово "белоокую", заменяя его на "белокурую". В аукционном доме предполагают, что правку внесла сама Ахматова, поскольку аналогичная деталь была в другой книге с автографом самой поэтессы. В "Литфонде" добавили, что выставленный на торги экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня.
Ранее Лайф рассказывал, что письмо императрицы Екатерины II о пользе вакцинации и её портрет продали на аукционе за $1,26 миллиона.
Комментариев: 0