США считают себя мировым антикоррупционным аудитором, но начать им следует с себя. Комментируя новость о том, что в карманах американских чиновников осели бюджетные 100 млрд долларов, представитель МИД России сказала: "Это сильно!" Мария Захарова предложила США взять новую высоту — украсть деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией.

"Давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют, становится опорным пунктом для международного общения. Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый", — написала она в Telegram.

Захарова отметила, как разнятся действия США с лозунгами. В Вашингтоне недавно назвали борьбу с коррупцией одним из своих внешнеполитических приоритетов. Но представитель МИД увидела в этом лицемерие и напомнила, как американские чиновники разворовывали миллиарды, направленные в Афганистан. А также в пример она привела недавний коррупционный скандал, связанный с закупкой медицинского оборудования.

На днях стало известно, что около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета американских госпрограмм, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за пандемии. Это почти 3% от 3,4 триллиона долларов, привёл данные координатор по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Рой Дотсон.