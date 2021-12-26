НАТО подтвердило планы провести заседание совета с Россией 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", — приводит ТАСС сообщение военного блока.

МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. В ведомстве уточнили в беседе с ТАСС, что рассматривают его.