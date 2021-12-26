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НАТО подтвердило планы провести заседание совета с Россией 12 января

В пресс-службе сообщили, что находятся в контакте с Москвой.

26 декабря, 14:36
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/jensstoltenberg/photos/10153424847653581" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Jens Stoltenberg</a></p>

Фото © Facebook / Jens Stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", — приводит ТАСС сообщение военного блока.

МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. В ведомстве уточнили в беседе с ТАСС, что рассматривают его.

Anadolu: Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января

Anadolu: Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января

Ранее замглавы МИД РФ Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания Совета Россия – НАТО. По его словам, принципиально важно, чтобы во встрече приняли участие высокопоставленные военные.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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