НАТО подтвердило планы провести заседание совета с Россией 12 января
В пресс-службе сообщили, что находятся в контакте с Москвой.
Фото © Facebook / Jens Stoltenberg
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", — приводит ТАСС сообщение военного блока.
МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. В ведомстве уточнили в беседе с ТАСС, что рассматривают его.
Ранее замглавы МИД РФ Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания Совета Россия – НАТО. По его словам, принципиально важно, чтобы во встрече приняли участие высокопоставленные военные.
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