Замглавы МИД РФ Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания Совета Россия – НАТО

Российский МИД прорабатывает сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО (СРН). Об этом сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. По его словам, также решается вопрос о составе российской делегации.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", — сказал он в беседе с ТАСС.