Замглавы МИД РФ Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания Совета Россия – НАТО
По его словам, принципиально важно, чтобы во встрече приняли участие высокопоставленные военные.
Замглавы МИД России Александр Грушко © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Российский МИД прорабатывает сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО (СРН). Об этом сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. По его словам, также решается вопрос о составе российской делегации.
"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Грушко, крайне важно, чтобы в заседании приняли участие высокопоставленные военные, поскольку основной темой встречи будет военная безопасность.
Напомним, накануне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия – НАТО на 12 января. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ключевые темы предстоящих переговоров с НАТО по безопасности.
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