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Замглавы МИД РФ Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания Совета Россия – НАТО

По его словам, принципиально важно, чтобы во встрече приняли участие высокопоставленные военные.

26 декабря, 08:35
<p>Замглавы МИД России Александр Грушко © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Замглавы МИД России Александр Грушко © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Российский МИД прорабатывает сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО (СРН). Об этом сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. По его словам, также решается вопрос о составе российской делегации.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Грушко, крайне важно, чтобы в заседании приняли участие высокопоставленные военные, поскольку основной темой встречи будет военная безопасность.

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Напомним, накануне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия – НАТО на 12 января. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ключевые темы предстоящих переговоров с НАТО по безопасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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