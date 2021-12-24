МИД Украины заявил о желании участвовать в переговорах РФ и НАТО по гарантиям безопасности

Украина должна участвовать в предстоящих переговорах по безопасности наряду с США, НАТО, Евросоюзом и Россией. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"На карту поставлена евро-атлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу", — написал украинский министр в "Твиттере".

Кулеба также подчеркнул, что в Киеве поддерживают идею о том, чтобы США, ЕС и НАТО разговаривали с Россией.