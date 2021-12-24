МИД Украины заявил о желании участвовать в переговорах РФ и НАТО по гарантиям безопасности
Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, на кону стоит евро-атлантическая безопасность Незалежной.
Кадр из видео YouTube / Ukraine MFA
Украина должна участвовать в предстоящих переговорах по безопасности наряду с США, НАТО, Евросоюзом и Россией. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"На карту поставлена евро-атлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу", — написал украинский министр в "Твиттере".
Кулеба также подчеркнул, что в Киеве поддерживают идею о том, чтобы США, ЕС и НАТО разговаривали с Россией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе. Как уточнил дипломат, переговорная площадка будет задействована для обсуждения второго документа и проекта соглашения между сторонами.
Как уже писал Лайф, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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