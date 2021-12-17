Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу

Пункт об обязательстве о неприсоединении Украины к НАТО содержится в распространённом в пятницу российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора.

"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в документе.

Другой пункт соглашения гласит, что страны НАТО отказываются от ведения военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", — настаивает российская сторона.