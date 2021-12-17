Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу
Такой пункт содержится в пункте требований о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона.
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Пункт об обязательстве о неприсоединении Украины к НАТО содержится в распространённом в пятницу российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора.
"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в документе.
Другой пункт соглашения гласит, что страны НАТО отказываются от ведения военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", — настаивает российская сторона.
Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, это не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.
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