НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу

Такой пункт содержится в пункте требований о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона.

17 декабря, 11:20

Фото © Shutterstock

Пункт об обязательстве о неприсоединении Украины к НАТО содержится в распространённом в пятницу российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора.

"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в документе.

Столтенберг огорчил Зеленского, что новая стратегия НАТО не предусматривает членства Украины

Столтенберг огорчил Зеленского, что новая стратегия НАТО не предусматривает членства Украины

Другой пункт соглашения гласит, что страны НАТО отказываются от ведения военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

"Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", — настаивает российская сторона.

Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, это не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1