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РФ призвала США взаимодействовать на условиях равной безопасности без нанесения ущерба друг другу

Кроме того, Москва настаивает на том, чтобы "любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон", соблюдали Устав ООН.

17 декабря, 11:20

Министерство иностранных дел России. Фото © ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Россия предложила Соединённым Штатам взаимодействовать на условиях равной безопасности, а также не наносить ущерба безопасности друг другу. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте соглашения о гарантиях безопасности, в котором Москва озвучивает предложения к Вашингтону и НАТО.

"Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны", — сказано в проекте документа.

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Кроме того, Москва настаивает на том, чтобы "любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон", соблюдали Устав Организации Объединённых Наций.

Ранее Лайф сообщал, что РФ предложила США не использовать третьи страны в случае нападения друг на друга. Также это предписание касается и других действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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