РФ предложила США отказаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков вне своей территории

Россия предложила США договориться о взаимном отказе от полётов тяжёлых бомбардировщиков вне национального воздушного пространства. Об этом говорится в российском проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Документ распространил МИД России.

"Стороны воздерживаются от полётов тяжёлых бомбардировщиков, оснащённых для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны", — говорится в проекте документа.