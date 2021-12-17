Глава РАН Сергеев счёл возможным появление "омикрона" при испытании лекарств от ковида

Вариант коронавируса "омикрон" мог появиться в ходе испытаний новых препаратов от дельта-штамма коронавируса. Об этом журналистам заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, складывается такое впечатление, что вирус был "в каком-то таком состоянии", когда его заставляли мутировать, чтобы он принял новый облик. И существуют различные теории появления омикрон-штамма, начиная с "конспирологии до более осмысленных".

"Это могло быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении "дельты" в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал", — пояснил Сергеев.