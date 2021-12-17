Главы Минздравов G7 назвали омикрон-штамм основной угрозой глобальному здравоохранению
Они также согласились с мнением о необходимости усиления кампании по бустерной вакцинации и регулярному тестированию на ковид.
Фото © Twitter / G7 UK
Самой опасной угрозой для глобального здравоохранения является омикрон-штамм коронавируса. Такое заявление сделали министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7), призвав всерьёз воспринимать ситуацию с быстрым распространением этой разновидности вируса.
"Глубоко озабоченные ростом числа случаев, министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения. Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными. Это сильно поможет справиться со стремительно развивающейся ситуацией", — сказано в заявлении по итогам встречи руководителей ведомств G7, опубликованном Минздравом Великобритании, которая председательствует в объединении в этом году.
Министры также обратили внимание на важность равного доступа к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине. Кроме того, страны-участники согласились с мнением о необходимости усиления кампании по бустерной вакцинации и регулярному тестированию.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи спрогнозировал, когда "омикрон" будет доминировать в стране. По его словам, число подхвативших инфекцию с новым вариантом ковида удваивается в мире в среднем каждые три дня. Как подчеркнул эксперт, данный штамм имеет "выдающуюся способность" к заражению.
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