Главы Минздравов G7 назвали омикрон-штамм основной угрозой глобальному здравоохранению

Самой опасной угрозой для глобального здравоохранения является омикрон-штамм коронавируса. Такое заявление сделали министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7), призвав всерьёз воспринимать ситуацию с быстрым распространением этой разновидности вируса.

"Глубоко озабоченные ростом числа случаев, министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения. Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными. Это сильно поможет справиться со стремительно развивающейся ситуацией", — сказано в заявлении по итогам встречи руководителей ведомств G7, опубликованном Минздравом Великобритании, которая председательствует в объединении в этом году.

Министры также обратили внимание на важность равного доступа к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине. Кроме того, страны-участники согласились с мнением о необходимости усиления кампании по бустерной вакцинации и регулярному тестированию.