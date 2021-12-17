"Газпром" не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря
Рыночное предложение о транзите топлива через Польшу осталось невостребованным, следует из данных платформы GSA Platform.
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"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу на 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.
Согласно им, во время аукциона предлагалось зарезервировать на пятницу мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали, однако предложение осталось невостребованным.
Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил о новых желающих экспортировать топливо по трубам "Газпрома". Он отметил, что пока решение не принято, сейчас идёт проработка по эксперименту с "Роснефтью".
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