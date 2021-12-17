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"Газпром" не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря

Рыночное предложение о транзите топлива через Польшу осталось невостребованным, следует из данных платформы GSA Platform.

16 декабря, 23:27
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/projects/yamal-europe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу на 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Согласно им, во время аукциона предлагалось зарезервировать на пятницу мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали, однако предложение осталось невостребованным.

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Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил о новых желающих экспортировать топливо по трубам "Газпрома". Он отметил, что пока решение не принято, сейчас идёт проработка по эксперименту с "Роснефтью".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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