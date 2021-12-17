Командующий РВСН Каракаев сообщил о разработке в России нового ракетного комплекса

В России разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования", — сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

При этом он добавил, что в РВСН поступит комплекс "Сармат" и комплекс "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками. Это произойдёт в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения.

По словам Каракаева, до конца года в Козельском и Барнаульском ракетных соединениях на боевое дежурство встанут два ракетных полка с комплексами "Ярс". Помимо прочего в 2022 году планируется проведение более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, основную часть которых составят испытательные пуски, добавил командующий РВСН.