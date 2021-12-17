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Командующий РВСН Каракаев сообщил о разработке в России нового ракетного комплекса

Также, по его словам, в 2022 году планируется проведение более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, основная часть которых будут испытательными.

16 декабря, 23:02
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12399228@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Фото © Министерство обороны РФ

В России разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования", — сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

При этом он добавил, что в РВСН поступит комплекс "Сармат" и комплекс "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками. Это произойдёт в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения.

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По словам Каракаева, до конца года в Козельском и Барнаульском ракетных соединениях на боевое дежурство встанут два ракетных полка с комплексами "Ярс". Помимо прочего в 2022 году планируется проведение более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, основную часть которых составят испытательные пуски, добавил командующий РВСН.

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А ранее Лайф рассказывал, что первый полк ракет "Сармат" вступит на боевое дежурство в 2022 году. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, сейчас для этого ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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