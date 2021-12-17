Бывшего сотрудника Пентагона арестовали в США за шпионаж в пользу России

Бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу — младший арестован в США по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщили в американском Минюсте.

Отмечается, что мужчина около 40 лет трудился на различные компании, которые работали с оборонным ведомством, и имел доступ к секретной информации. ФБР начало проверку Роя на готовность передать секретную информацию иностранному правительству. В рамках секретной операции он передал подставному сотруднику, выдававшему себя за российского агента, более 300 писем за восемь месяцев, где подтверждал готовность работать на Россию.

"После того как он совершил ряд нарушений безопасности и показал активную заинтересованность в событиях в России, в том числе и в вопросе о том, может ли он получить допуск к совершенно секретной информации от российского правительства, Роу идентифицировали как потенциальную угрозу и уволили из той оборонной фирмы, где он работал", — уточнило ФБР.

По итогу операции федеральное бюро получило от сотрудника секретную информацию о средствах радиоэлектронного подавления, которыми оснащают военные самолёты США. Сейчас 63-летний житель Южной Дакоты арестован, ему грозит срок заключения вплоть до пожизненного, перед судом он предстанет уже в пятницу.