Пинал, душил и приставал: Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как над ней издевались 18 лет
Мужчина часто избивал как восьмерых детей, так и супругу, морил их голодом, а также превратил одну из дочерей в любовницу, когда ей исполнилось 18.
Кадр видео © Telegram / SHOT
Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как отчим издевался над ней. Видео © Telegram / SHOT
Приёмная дочь россиянина Сергея С., которого она обвинила в сексуальном насилии, рассказала, что на протяжении долгих лет мужчина издевался над ней, избивал и трогал в разных местах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Когда к нему пришли зэки, то он разбудил меня в три часа ночи и говорит: "Убери". Я говорю: "Я не могу, я сплю, мне завтра в школу". Он взял меня, мимо них протащил за волосы, эти люди даже ничего не сказали. Он занёс меня в сени и начал пинать", — рассказала Татьяна.
Также мужчина избил девушку кулаками в лицо, а после стал душить. От этих действий Татьяна потеряла сознание и очнулась замёрзшей, ведь на дворе стояла зима. Девушка вспоминает, что не обходилось и без сексуальных домогательств. Отчим часто трогал её и указывал на свой половой орган.
"За грудь очень сильно лапал. Так лапал, что у меня болела грудь настолько, что я ночами спать не могла", — добавила она.
Из-за случившегося девушку также посещали мысли о суициде. По её словам, мужчина просто сломал детям психику и сделал их несчастными. В качестве наказания она пожелала приёмному отцу расстрел, ведь бил он ребят "не щадя".
Ранее Лайф рассказывал, что у этой семьи из-за долгов стремительно ухудшались и жилищные условия: из четырёхкомнатной квартиры в Печоре (Республика Коми) они сперва переехали в двухкомнатную, а затем и вовсе остались без жилья. В 2018 году отец начал насиловать одну из дочерей. Впервые это произошло якобы на её 18-летие. Сбежать от мучителя и написать заявление девушка смогла только через два года. Где сейчас находится глава семейства, неизвестно. Он объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".
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