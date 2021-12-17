НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пинал, душил и приставал: Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как над ней издевались 18 лет

Мужчина часто избивал как восьмерых детей, так и супругу, морил их голодом, а также превратил одну из дочерей в любовницу, когда ей исполнилось 18.

16 декабря, 22:11
3834

Кадр видео © Telegram / SHOT

Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как отчим издевался над ней. Видео © Telegram / SHOT

Приёмная дочь россиянина Сергея С., которого она обвинила в сексуальном насилии, рассказала, что на протяжении долгих лет мужчина издевался над ней, избивал и трогал в разных местах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Когда к нему пришли зэки, то он разбудил меня в три часа ночи и говорит: "Убери". Я говорю: "Я не могу, я сплю, мне завтра в школу". Он взял меня, мимо них протащил за волосы, эти люди даже ничего не сказали. Он занёс меня в сени и начал пинать", — рассказала Татьяна.

Также мужчина избил девушку кулаками в лицо, а после стал душить. От этих действий Татьяна потеряла сознание и очнулась замёрзшей, ведь на дворе стояла зима. Девушка вспоминает, что не обходилось и без сексуальных домогательств. Отчим часто трогал её и указывал на свой половой орган.

Насиловал дочь, избивал жену. Семейный тиран из Удмуртии получил 15 лет колонии

Насиловал дочь, избивал жену. Семейный тиран из Удмуртии получил 15 лет колонии

"За грудь очень сильно лапал. Так лапал, что у меня болела грудь настолько, что я ночами спать не могла", добавила она.

Из-за случившегося девушку также посещали мысли о суициде. По её словам, мужчина просто сломал детям психику и сделал их несчастными. В качестве наказания она пожелала приёмному отцу расстрел, ведь бил он ребят "не щадя".

В Москве задержали насильника, от которого девушка спрыгнула с 4-го этажа

В Москве задержали насильника, от которого девушка спрыгнула с 4-го этажа

Ранее Лайф рассказывал, что у этой семьи из-за долгов стремительно ухудшались и жилищные условия: из четырёхкомнатной квартиры в Печоре (Республика Коми) они сперва переехали в двухкомнатную, а затем и вовсе остались без жилья. В 2018 году отец начал насиловать одну из дочерей. Впервые это произошло якобы на её 18-летие. Сбежать от мучителя и написать заявление девушка смогла только через два года. Где сейчас находится глава семейства, неизвестно. Он объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1