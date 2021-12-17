Сбежавшая от многодетного отца-одиночки рассказала, как отчим издевался над ней. Видео © Telegram / SHOT

Приёмная дочь россиянина Сергея С., которого она обвинила в сексуальном насилии, рассказала, что на протяжении долгих лет мужчина издевался над ней, избивал и трогал в разных местах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Когда к нему пришли зэки, то он разбудил меня в три часа ночи и говорит: "Убери". Я говорю: "Я не могу, я сплю, мне завтра в школу". Он взял меня, мимо них протащил за волосы, эти люди даже ничего не сказали. Он занёс меня в сени и начал пинать", — рассказала Татьяна.

Также мужчина избил девушку кулаками в лицо, а после стал душить. От этих действий Татьяна потеряла сознание и очнулась замёрзшей, ведь на дворе стояла зима. Девушка вспоминает, что не обходилось и без сексуальных домогательств. Отчим часто трогал её и указывал на свой половой орган.

"За грудь очень сильно лапал. Так лапал, что у меня болела грудь настолько, что я ночами спать не могла", — добавила она.

Из-за случившегося девушку также посещали мысли о суициде. По её словам, мужчина просто сломал детям психику и сделал их несчастными. В качестве наказания она пожелала приёмному отцу расстрел, ведь бил он ребят "не щадя".