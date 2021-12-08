В Москве задержали насильника, от которого девушка спрыгнула с 4-го этажа

В Москве задержан мужчина, который жестоко избил, изнасиловал, а потом пытался убить девушку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.

Напомним, пострадавшая попыталась убежать от насильника, спрыгнула с четвёртого этажа, но тот догнал её и снова напал. В итоге злоумышленника спугнули очевидцы. Девушку госпитализировали.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", — сообщили в СК.