В Москве задержали насильника, от которого девушка спрыгнула с 4-го этажа
Пострадавшая находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство".
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В Москве задержан мужчина, который жестоко избил, изнасиловал, а потом пытался убить девушку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.
Напомним, пострадавшая попыталась убежать от насильника, спрыгнула с четвёртого этажа, но тот догнал её и снова напал. В итоге злоумышленника спугнули очевидцы. Девушку госпитализировали.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", — сообщили в СК.
Проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство".
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