Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным вспомнил о потере родных и близких во Второй мировой войне. Об этом на брифинге рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

"Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны. Вспомнил о нападении японцев на Пёрл-Харбор. Очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно по этой теме", — сказал Ушаков.