"Проникновенно говорил": Байден в разговоре с Путиным расчувствовался и вспомнил о потере родных во Второй мировой
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, эту тему на переговорах поднял именно американский лидер.
Президент США Джо Байден © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным вспомнил о потере родных и близких во Второй мировой войне. Об этом на брифинге рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
"Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны. Вспомнил о нападении японцев на Пёрл-Харбор. Очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно по этой теме", — сказал Ушаков.
Помощник президента отметил, что российский лидер также коснулся этой темы. Путин сказал, что тоже потерял самых близких родственников во время Второй мировой войны. Главы государств подчеркнули, что страны были союзниками в тот период и нужно это помнить. Поэтому сейчас на обеих странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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