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Путин предложил Байдену обнулить ограничения на работу дипмиссий

Российский лидер подчеркнул, что проблемы в этой сфере — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения.

7 декабря, 20:05

Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Джо Байденом предложил обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", — говорится в сообщении Кремля.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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