Путин предложил Байдену обнулить ограничения на работу дипмиссий
Российский лидер подчеркнул, что проблемы в этой сфере — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения.
Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Джо Байденом предложил обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.
Лента новостей
Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны
сегодня в 19:55
"Домашняя заготовка": Сенатор Джабаров оценил заявление Белого дома по итогам переговоров Путина и Байдена
сегодня в 19:46
Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность
сегодня в 19:31
Комментариев: 0