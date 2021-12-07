Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома, посвящённый итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, был своего рода "домашней заготовкой", так как американский лидер не мог иначе озвучить результат переговоров, ведь он постоянно подвергается критике со стороны американского Конгресса.

"Ничего нового в его позиции мы не услышали. Говорит о напряжённости в отношении Украины. Но мы её не нагнетаем. Её нагнетает прежде всего сам Киев, некоторые страны НАТО и американцы, естественно. Я думаю, что никаких прорывных решений не было, но то, что два президента практически два часа разговаривали, это говорит о том, что отношения не до конца испорчены", — отметил сенатор в беседе с Лайфом.

По словам Джабарова, когда отношения прерываются, не то что встреч, стороны вообще ничем не обмениваются. Сенатор полагает, что Путин и Байден ещё будут контактировать. Джабаров напомнил: американский лидер ранее говорил, что рассчитывает на встречу в следующем году.

Также сенатор прокомментировал заявление об "обеспокоенности США и их европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и о том, что "Байден ясно дал понять, что Вашингтон и партнёры ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".