"Домашняя заготовка": Сенатор Джабаров оценил заявление Белого дома по итогам переговоров Путина и Байдена
По словам члена Совфеда, ничего нового в позиции американского президента представлено не было.
Сенатор Владимир Джабаров © ТАСС / Валерий Шарифулин
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома, посвящённый итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, был своего рода "домашней заготовкой", так как американский лидер не мог иначе озвучить результат переговоров, ведь он постоянно подвергается критике со стороны американского Конгресса.
"Ничего нового в его позиции мы не услышали. Говорит о напряжённости в отношении Украины. Но мы её не нагнетаем. Её нагнетает прежде всего сам Киев, некоторые страны НАТО и американцы, естественно. Я думаю, что никаких прорывных решений не было, но то, что два президента практически два часа разговаривали, это говорит о том, что отношения не до конца испорчены", — отметил сенатор в беседе с Лайфом.
По словам Джабарова, когда отношения прерываются, не то что встреч, стороны вообще ничем не обмениваются. Сенатор полагает, что Путин и Байден ещё будут контактировать. Джабаров напомнил: американский лидер ранее говорил, что рассчитывает на встречу в следующем году.
Также сенатор прокомментировал заявление об "обеспокоенности США и их европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и о том, что "Байден ясно дал понять, что Вашингтон и партнёры ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".
"Конечно, он так ответил. Мы видели "решительные действия" в Грузии, когда НАТО обещало Саакашвили решительные действия, а потом, поджав хвост, ушло в сторону. Вспомним решительные действия США и НАТО в Афганистане. Дело не в решительных действиях, главное — не допускать глубокой конфронтации. А Байден всё-таки боится. Он понимает, что ничего хорошего эта конфронтация Соединённым Штатам не сулит. Я надеюсь, что всё-таки какое-то лёгкое сдерживание он будет проявлять", — заключил Джабаров.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден.
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