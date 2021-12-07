Дубли Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов

Французский клуб вышел в 1/8 финала со второго места в группе, пропустив вперёд "Манчестер Сити".

"Пари Сен-Жермен" на своём поле разгромил "Брюгге" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже к седьмой минуте дубль оформил французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Перед перерывом ворота соперников поразил его аргентинский партнёр по команде Лионель Месси, отличившийся ещё раз во втором тайме. У бельгийцев единственный гол забил Матс Ритс.

Отметим, что Мбаппе побил рекорд Месси. В 22 года и 352 дня он стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов в Лиге чемпионов. Юбилейным оказался первый мяч форварда в ворота "Брюгге".

В другом матче группы А "Лейпциг" дома переиграл "Манчестер Сити" — 2:1. У хозяев голами отметились венгерский полузащитник Доминик Собослаи и португальский нападающий Андре Силва. В составе английского клуба в концовке встречи отличился алжирец Рияд Марез.