"Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворённости. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси. Конечно, я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться. Ну а на самом деле я чувствовал грусть, и хорошо, что после гала-вечера у нас не было матча в середине недели", — заявил Левандовски.