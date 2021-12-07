"Не могу сказать, что был доволен": Левандовски признался, что был разочарован после церемонии вручения "Золотого мяча"
Напомним, престижную награду получил Лионель Месси, для которого она стала седьмой за всю карьеру.
Фото © Joosep Martinson / Getty Images
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в интервью журналу Wprost признался, что был разочарован итогами вручения премии "Золотой мяч".
"Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворённости. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси. Конечно, я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться. Ну а на самом деле я чувствовал грусть, и хорошо, что после гала-вечера у нас не было матча в середине недели", — заявил Левандовски.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча". Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски, третьим стал Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. При этом решение членов жюри вызвало недоумение у целого ряда болельщиков по всему миру, которые были уверены, что мяч получит именно Левандовски.
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