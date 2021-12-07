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"Не могу сказать, что был доволен": Левандовски признался, что был разочарован после церемонии вручения "Золотого мяча"

Напомним, престижную награду получил Лионель Месси, для которого она стала седьмой за всю карьеру.

7 декабря, 11:41
<p>Фото © Joosep Martinson / Getty Images</p>

Фото © Joosep Martinson / Getty Images

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в интервью журналу Wprost признался, что был разочарован итогами вручения премии "Золотой мяч".

"Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворённости. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси. Конечно, я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться. Ну а на самом деле я чувствовал грусть, и хорошо, что после гала-вечера у нас не было матча в середине недели", заявил Левандовски.

Форварду Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год

Форварду Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча". Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски, третьим стал Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. При этом решение членов жюри вызвало недоумение у целого ряда болельщиков по всему миру, которые были уверены, что мяч получит именно Левандовски.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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