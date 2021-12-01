Форварду Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский может получить "Золотой мяч" за 2020 год. Об этом заявил главный редактор французского журнала France Football Паскаль Ферре в ответ на соответствующее предложение Лионеля Месси.

"То, что сказал Месси, было красиво и умно. Я не думаю, что мы должны поспешно принимать решения. Мы можем подумать об этом. И в то же время мы должны уважать историю "Золотого мяча", которая основана на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовский выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году", — заявил Ферре, слова которого приводит Watson.

Сам главред издания признался, что поставил Левандовского на первое место в голосовании, однако, помимо него, есть 170 членов жюри, которые также сделали свой выбор.