Лыжник Клебо может пропустить этап Кубка мира из-за конфликта с норвежской федерацией
Ранее организация заключила спонсорский контракт с одним из стриминговых сервисов, логотип которого теперь должен появиться на комбинезонах спортсменов.
Фото © ТАСС / ZUMA / Jon Olav Nesvold
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта с национальной федерацией лыжных гонок. Об этом пишет VG со ссылкой на Adresseavisen.
Стоит отметить, что поводом для конфликта стало подписание организацией рекламного контракта с одним из стриминговых сервисов, логотип которого теперь должен появиться на комбинезонах спортсменов.
"Я потратил много времени, оценивая правильность ситуации. Я заранее сообщил Федерации лыжных видов спорта Норвегии, что считаю это трудным вопросом, потому что наша независимость ставится под сомнение. Я ничего не имею против самого сервиса", — заявил сам Клебо.
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При этом в случае пропуска Клебо проведёт несколько интенсивных тренировок в период этапа. Добавим, что соревнования запланированы на 3–5 декабря.
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