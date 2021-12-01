Лыжник Клебо может пропустить этап Кубка мира из-за конфликта с норвежской федерацией

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта с национальной федерацией лыжных гонок. Об этом пишет VG со ссылкой на Adresseavisen.

Стоит отметить, что поводом для конфликта стало подписание организацией рекламного контракта с одним из стриминговых сервисов, логотип которого теперь должен появиться на комбинезонах спортсменов.

"Я потратил много времени, оценивая правильность ситуации. Я заранее сообщил Федерации лыжных видов спорта Норвегии, что считаю это трудным вопросом, потому что наша независимость ставится под сомнение. Я ничего не имею против самого сервиса", — заявил сам Клебо.